Ataque de rebeldes houthis a navio mata quatro tripulantes

Um navio cargueiro atacado por rebeldes houthis, sediados no Iêmen, afundou nesta quarta-feira, 9, no Mar Vermelho depois de dois dias à deriva. As equipes de resgate informaram que seis tripulantes foram resgatados vivos, enquanto quatro morreram e outros 15 estão desaparecidos.

Os dois incidentes marcam uma retomada de ataques dos houthis contra embarcações no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo. O grupo rebelde, aliado do grupo do Hamas e do Irã, afirma que vai manter as ações até um cessar-fogo no conflito de Israel na Faixa de Gaza. As últimas embarcações haviam sido atacadas em dezembro do ano passado.