Ataque de míssil ao Ministério da Defesa da Síria é exibido ao vivo em noticiário na TV

O ataque aéreo de Israel que atingiu o Ministério da Defesa da Síria nesta quarta-feira (16) foi transmitido ao vivo na TV do país, surpreendendo a âncora no momento em que apresentava o noticiário. A ofensiva resultou em três mortos e 34 feridos . O local, que fica próximo ao Palácio Presidencial, em Damasco, foi fortemente atingido.

"O Exército atingiu a entrada do quartel-general militar do regime sírio na área de Damasco", afirma um comunicado militar israelense.

Fontes de segurança do Ministério da Defesa sírio afirmaram que pelo menos dois ataques de drones atingiram o prédio e que autoridades estavam se protegendo no porão .

Veja o momento do ataque

300 mortos

Mais de 300 pessoas morreram desde domingo devido aos combates em Sweida, uma cidade de maioria drusa no sul da Síria, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Ainda de acordo com o OSDH, 165 membros das forças governamentais e 18 combatentes beduínos, além de 10 membros das forças de segurança do governo, morreram em bombardeios israelenses.

"Traiçoeira agressão"

No dia anterior, o governo da Síria havia condenado os bombardeios israelenses na província de Sweida, no sul do país, para onde as forças governamentais foram mobilizadas após confrontos entre combatentes drusos e beduínos, que deixaram 100 mortos.