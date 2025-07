Ataque a tiros em Chicago deixa quatro mortos e 14 feridos

Ao menos quatro pessoas morreram e 14 ficaram hospitalizadas após um ataque a tiros no Estado de Chicago, nos Estados Unidos , na noite de quarta-feira (2), conforme a polícia local. Pelo menos três sobreviventes ficaram em estado crítico.

O ataque teria ocorrido em frente a um restaurante e lounge que havia sediado uma festa de lançamento de álbum de um rapper, segundo veículos de comunicação locais. De acordo com a polícia, uma pessoa abriu fogo contra multidão que estava do lado de fora do local e o veículo fugiu imediatamente. Ninguém foi detido.