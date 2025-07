Astrônomos observam o nascimento de um sistema solar

"Pela primeira vez, identificamos o primeiro momento da formação de um planeta ao redor de uma estrela", explicou Melissa McClure, professora da Universidade de Leiden (Países Baixos) e principal autora do estudo, em um comunicado do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Localizada na nebulosa de Órion, a 1.300 anos-luz de distância, a HOPS-315 é uma estrela jovem que se parece muito com os primórdios do Sol.

No Sistema Solar, estes minerais cristalinos, que posteriormente deram lugar a planetas como a Terra ou o núcleo de Júpiter, ficaram presos em meteoritos antigos, que os astrônomos usam para datar o início da formação desta parte da Via Láctea.

Ao observar o disco ao redor do HOPS-315, os autores do estudo conseguiram encontrar evidências de que estes minerais quentes começaram a se condensar ali.

Os cientistas observaram o sistema com o instrumento ALMA do ESO no Chile para determinar a origem exata dos sinais químicos e descobriram que estas partículas provinham de uma pequena porção do disco ao redor da estrela, equivalente à órbita do cinturão de asteroides ao redor do Sol.