Astromóvel da Nasa dá uma pista sobre ausência de vida em Marte

O rover Curiosity da Nasa encontrou uma peça que faltava no quebra-cabeça este ano: rochas ricas em minerais de carbonato.

Um novo estudo, publicado na revista científica Nature, modelou com precisão como essas rochas podem mudar nossa compreensão do passado de Marte.

O principal autor do estudo, Edwin Kite, cientista da Universidade de Chicago e membro da equipe do Curiosity, disse à AFP que aparentemente havia "vislumbres de habitabilidade" em determinados momentos e lugares em Marte.

Em seguida, as erupções vulcânicas liberam o gás de volta à atmosfera, criando um ciclo climático equilibrado que permite a existência contínua da água.

No entanto, Marte tem uma taxa "fraca" de emissões vulcânicas em comparação com a Terra, disse Kite. Isso rompe o equilíbrio e deixa Marte muito mais frio e menos habitável.

De acordo com a pesquisa, os breves períodos de água líquida em Marte foram seguidos por 100 milhões de anos de deserto estéril, tempo demais para que qualquer coisa pudesse sobreviver.

Ainda é possível que existam bolsões de água líquida no subsolo de Marte que ainda não tenham sido encontrados, de acordo com Kite.

Os astrônomos descobriram cerca de 6.000 planetas fora do nosso sistema solar desde o início da década de 1990, mas eles estão muito distantes para coletar amostras.

Se for determinado que Marte nunca teve microrganismos durante seus períodos com água, isso seria uma indicação de que é difícil que a vida surja em outro lugar do universo.