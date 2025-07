AstraZeneca anuncia investimento de US$ 50 bilhões nos Estados Unidos

O investimento "reforça nossa confiança na inovação americana em produtos biofarmacêuticos e nosso compromisso com os milhões de pacientes que precisam de medicamentos nos Estados Unidos e no mundo", afirmou o CEO da empresa, Pascal Soriot, em um comunicado divulgado nesta terça-feira.

Com o objetivo de reequilibrar as relações comerciais a favor dos Estados Unidos, Trump impôs em abril uma tarifa básica de 10% sobre as importações.

"Há décadas, os americanos dependem do abastecimento estrangeiro de produtos farmacêuticos essenciais. O presidente Trump e as novas políticas tarifárias do nosso país buscam remediar esta fragilidade estrutural", afirmou o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, citado no comunicado da AstraZeneca.