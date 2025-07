Associações médicas dos EUA apresentam denúncia contra secretário de Saúde de Trump

Diversas associações médicas apresentaram nesta segunda-feira (7) uma denúncia contra o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., na qual o acusam de descumprir a lei ao modificar as recomendações de vacinação sobre a covid-19.

No fim de maio, Kennedy Jr. anunciou em suas redes sociais que as autoridades federais deixariam de recomendar as vacinas contra a covid-19 para crianças e gestantes.