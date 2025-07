Arqueólogos descobrem templo pré-inca de mil anos na Bolívia

Arqueólogos descobriram um templo religioso pré-inca no altiplano da Bolívia, uma das descobertas arqueológicas recentes mais importantes que lançam novas luzes sobre o poder e a extensão da civilização Tiahuanaco, precursora dos incas, disse à AFP o chefe da pesquisa.

O templo de Palaspata, encontrado no departamento de Oruro, 215 quilômetros ao sul de La Paz, passou despercebido por séculos no topo de uma colina, apesar de ser atravessado por uma trilha local e de haver uma rodovia a apenas 250 metros.

A confirmação de que se trata de um local tihuanacota aconteceu na semana passada. O sítio foi construído entre os anos 600 e 1000, de acordo com a publicação de uma pesquisa liderada pelo arqueólogo José Capriles, da Universidade Estadual da Pensilvânia.

Até agora, acreditava-se que seu poder se concentrava, principalmente, nos arredores do lago Titicaca, no departamento de La Paz. Lá estão seus templos mais característicos feitos com pedras talhadas milimetricamente.