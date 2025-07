América do Sul perderá trilhões devido a doenças não transmissíveis e de saúde mental, diz Opas

As doenças não transmissíveis e os transtornos de saúde mental custarão à América do Sul mais de 7,3 trilhões de dólares (40,6 trilhões de reais) em perdas entre 2020 e 2050, advertiu nesta terça-feira (15) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"As descobertas são contundentes: entre 2020 e 2050 projeta-se que as doenças não transmissíveis (DNT) e os transtornos de saúde mental custarão à América do Sul mais de 7,3 trilhões de dólares em perdas de produtividade e gastos com cuidados médicos", declarou Jarbas Barbosa, diretor da organização.