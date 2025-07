Altos funcionários de Trump defendem operações contra imigrantes nos EUA

As principais autoridades de imigração do governo dos Estados Unidos defenderam, neste domingo (13), o uso de táticas agressivas de detenção por agentes federais encapuzados e armados, dias após um juiz federal afirmar que tais prisões foram feitas "exclusivamente com base na raça".

Um trabalhador rural morreu na Califórnia após ser ferido em uma operação em uma plantação legal de cannabis. Horas antes, um juiz distrital ordenou o fim das "patrulhas itinerantes" que visavam imigrantes supostamente em situação irregular em Los Angeles com base apenas em critérios como sua aparência ou idioma.

"A descrição física não pode ser o único motivo para deter e interrogar alguém", disse à CNN, neste domingo, o principal funcionário de imigração de Donald Trump, Tom Homan. "Uma infinidade de fatores" são levados em consideração, afirmou.

No entanto, ele reconheceu que a aparência física influenciou os critérios usados para deter os imigrantes e que isso levou a "detenções colaterais" em operações seletivas.

Tom Homan e a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, abordaram o caso em programas de entrevistas neste domingo, apenas um dia depois de Homan afirmar que o governo acataria a decisão do juiz, mas que pretende recorrer.

Noem chamou a decisão do juiz de "ridícula" e "política".

"Sempre construímos as nossas operações com base no conhecimento dos indivíduos que precisávamos atingir por serem criminosos", disse Noem à Fox News.

Trump, que fez campanha com a promessa de deportar milhões de imigrantes em situação irregular, adotou uma série de medidas com o objetivo de acelerar as deportações.

Los Angeles, conhecida como "cidade santuário" e onde 35,4% dos quase quatro milhões de habitantes são estrangeiros, segundo o último censo oficial, está na mira de Trump desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro.

A cidade californiana registrou os primeiros grandes protestos contra as operações anti-imigrantes há um mês, que posteriormente foram replicados em centenas de cidades dos Estados Unidos.