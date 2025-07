Alemanha vê sinais de avanços na disputa comercial entre UE e EUA

O chanceler alemão, Friedrich Merz, expressou nesta quarta-feira (23) o seu otimismo sobre as negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos, que buscam um acordo antes do prazo de 1º de agosto fixado pelo presidente Donald Trump.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, que cita três pessoas próximas às negociações, europeus e americanos estão próximos de alcançar um acordo comercial que estabeleceria tarifas alfandegárias de 15% sobre as importações europeias, semelhante ao acordo que Trump firmou recentemente com o Japão.