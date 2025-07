Alemanha e Reino Unido assinam seu 1º pacto de defesa após 2ª Guerra

O texto do tratado inclui uma réplica do Artigo 5 da Carta da Otan, que trata de defesa coletiva: uma ameaça contra um dos países é considerada uma ameaça contra o outro. "Reino Unido e Alemanha ajudarão um ao outro, inclusive por meios militares, em caso de um ataque armado", diz o documento.

A Alemanha não possui armas nucleares, mas é o terceiro maior fornecedor de equipamentos militares para a Ucrânia, depois de EUA e Reino Unido, segundo o Instituto Kiel para a Economia Mundial. Sob o comando de Merz, o governo alemão concordou em aumentar seus gastos militares para 3,5% do PIB até 2029, o rearmamento mais ambicioso do país desde o fim da Guerra Fria.

O alinhamento com a França foi impulsionado pela Alemanha, mas Starmer sinalizou apoio a uma cooperação mais próxima entre os três países, descrevendo o relacionamento do Reino Unido com o governo de Merz como uma prova da "ambição de trabalhar cada vez mais juntos".

Em um mundo pós-Brexit, Merz, Starmer e o presidente francês, Emmanuel Macron, estão posicionando o Reino Unido como uma peça importante demais para ser excluída, mesmo que o país não volte a fazer parte da União Europeia. Diante das ameaças da Rússia e as dúvidas sobre o compromisso dos EUA com a Otan, a coordenação entre Berlim, Londres e Paris se tornou vital.

O Tratado de Kensington não chega a criar um bloco militar formal, mas realinha o Reino Unido com as duas maiores potências da Europa em questões de imigração e segurança, áreas que se tornaram cada vez mais urgentes como resultado da guerra na Ucrânia e do isolamento de Trump. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)