Alemanha deporta 81 afegãos com condenações judiciais

O governo da Alemanha anunciou nesta sexta-feira (18) a expulsão de 81 afegãos com condenações judiciais, a segunda operação deste tipo, que demonstra a vontade do Executivo de endurecer a política migratória.

Segundo as autoridades regionais, vários dos deportados haviam sido condenados por violência sexual, homicídio, lesões intencionais, incêndio criminoso e delitos relacionados com drogas.

As expulsões de sexta-feira ocorrem enquanto o Afeganistão já está afetado pelo retorno de mais de 1,9 milhão de pessoas desde o início do ano provenientes do Irã e do Paquistão.