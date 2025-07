Alarme falso de incêndio em avião deixa 18 feridos em aeroporto na Espanha

Um alerta falso de incêndio em um avião da Ryanair no Aeroporto de Palma de Mallorca, na Espanha, deixou 18 feridos na noite desta sexta-feira, 4. O voo partia com destino a Manchester, no Reino Unido.

Nas postagens que circulam nas redes sociais, os clientes da Ryanair (companhia responsável pelo voo) caminham pela pista de decolagem do aeroporto durante a evacuação, enquanto outros são vistos pela asa. As imagens não mostram nenhum ponto de chamas ou fumaça.

De acordo com informações do Daily Mail e do Telegraph, 18 pessoas ficaram feridas. Destas, 6 foram levadas para hospitais próximos do aeroporto. Procurada pelo Estadão para a confirmação das informações, a Ryanair não informou o número de feridos, mas disse que alguns passageiros sofreram ferimentos leves e a tripulação solicitou assistência médica imediata.