Agricultura, construção e turismo: deportação de haitianos afeta economia dominicana

"Estamos sempre com medo, sempre nos escondendo", acrescenta. "Quase todo dia fugimos de manhã, à noite, três da manhã, uma da manhã (...). Você está dormindo com medo; comendo, assustado. Não podemos viver em paz".

Abinader ordenou a construção de um muro na fronteira e multiplicou as batidas e deportações de imigrantes sem documentos. No primeiro semestre de 2025, mais de 200.000 haitianos foram devolvidos ao seu país.

A República Dominicana exporta bananas para vários países da Europa, do Caribe e dos Estados Unidos. O setor agrícola contribui com 5,6% do PIB do país.