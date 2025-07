Aeroporto em Londres cancela voos após queda de avião de pequeno porte

Os serviços de emergência correram no domingo (13) para o local da queda de um pequeno avião no Aeroporto de Southend, em Londres. Não foram divulgados imediatamente detalhes sobre a rota do avião ou quantas pessoas estavam a bordo. Em um comunicado nas redes sociais, o aeroporto confirmou um "incidente grave" envolvendo o que chamou de aeronave de aviação geral.

Posteriormente, informou que todos os voos de e para o aeroporto foram cancelados até novo aviso, enquanto a polícia, os serviços de emergência e os investigadores aéreos avaliam o incidente.

A mídia britânica informou que se tratava de um jato de transporte médico equipado com sistemas médicos para o transporte de pacientes, especificamente um Beechcraft B200 Super King Air com destino à Holanda.

Logo após o acidente, imagens circularam nas redes sociais mostrando uma coluna de fogo e fumaça preta emanando do local do acidente. A aeronave envolvida teria 12 metros de comprimento. Fonte: Associated Press*.