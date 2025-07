"Acredito que estamos próximos de um acordo", diz Netanyahu sobre trégua com Hamas em Gaza

Netanyahu disse que há "muitas chances" para acordo ser efetivado. Alex Brandon / POOL/AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (9) que existem "muitas chances" de alcançar um acordo de trégua com o Hamas nas negociações em Doha, no Catar. O movimento islamista palestino se declarou disposto a libertar 10 reféns mantidos em Gaza.

— Acredito que estamos próximos de um acordo. Acho que há muitas chances de que conseguiremos — declarou o premiê à FOX Business Network.

Horas depois, o Hamas relatou "dificuldade nas negociações (...) devido à intransigência" de Israel, mas afirmou que "aceitou libertar 10" reféns com o objetivo de "garantir o sucesso dos esforços atuais".

"Continuamos trabalhando seriamente e com um espírito positivo com os mediadores para superar os obstáculos", enfatizou em um comunicado.

As negociações entre Hamas e Israel começaram no domingo (6) por meio dos mediadores Estados Unidos, Catar e Egito.

Na terça-feira (8), Netanyahu se reuniu em Washington com o presidente americano, Donald Trump, que deseja que se alcance um cessar-fogo.

Trump recebeu Netanyahu na Casa Branca, na terça-feira (8). ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Discordâncias

Durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, os islamistas sequestraram 251 pessoas. Dessas, 49 continuam na Faixa de Gaza, 27 das quais foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Por enquanto, persistem pontos de discordância: Netanyahu reitera que quer que Israel mantenha o controle de segurança em Gaza, enquanto o Hamas exige que as forças israelenses se retirem do território, garantias sobre a continuidade do cessar-fogo e sobre a chegada de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) e de organizações internacionais reconhecidas.

Chanceler israelense concorda com cessar-fogo

Na mesma linha que Netanyahu, o chanceler israelense, Gideon Saar, disse nesta quarta que "Israel está decidido a alcançar um acordo sobre os reféns e um cessar-fogo".

— Acredito que isso seja viável. Se for alcançado um cessar-fogo temporário, negociaremos um cessar-fogo permanente — declarou Saar.

Para o chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, são as operações do exército que "fazem avançar um acordo".

— Conseguimos muitos resultados importantes, conseguimos enfraquecer as capacidades militares e governamentais do Hamas. Criamos as condições para o avanço de um acordo para libertar os reféns — afirmou Zamir em um discurso televisionado.

Acordo até o fim da semana, projeta enviado dos EUA

Na terça-feira (8), o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse "esperar" que "até o final desta semana" seja alcançado um acordo que permita "entrar em um cessar-fogo de 60 dias".

Segundo Witkoff, o projeto de acordo prevê a devolução de 10 reféns e de nove reféns falecidos.