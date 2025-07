Acidente rodoviário deixa sete mortos no sul do México

Pelo menos sete pessoas morreram nesta sexta-feira (4) no sul do México, depois que o ônibus em que viajavam capotou e caiu em um rio, informaram as autoridades.

Em uma transmissão ao vivo a poucos metros do acidente e publicada no Facebook, é possível ver um homem no topo no ônibus, quase completamente submerso no rio, tentando quebrar a parte traseira do veículo com uma ferramenta.