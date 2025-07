Acabar com guerra na Faixa de Gaza é a "maior prioridade" de Trump, diz Casa Branca

Declaração do republicano ocorreu antes de uma reunião crucial com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Acabar com a guerra em Gaza e libertar os reféns mantidos pelo grupo palestino Hamas é "a maior prioridade" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou a Casa Branca nesta segunda-feira (7), antes de uma reunião crucial com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.