Zelensky: Ucrânia evacua 176 pessoas de Israel antes de ataques dos EUA ao Irã

Na véspera dos ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã, a Ucrânia realizou uma nova etapa da evacuação de civis da zona de risco no Oriente Médio, informou hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu perfil no X. Ao todo, 176 pessoas foram retiradas de Israel com destino ao Egito, enquanto a retirada de cidadãos do território iraniano rumo ao Azerbaijão segue em andamento.