Zelensky considera que apoio da Europa à Ucrânia "está desacelerando" sem os EUA

O líder ucraniano também pediu neste sábado aos Estados Unidos que "mudem o tom" com a Rússia, depois que Donald Trump retomou os contatos com Moscou após seu retorno à Casa Branca.

"Neste momento, o tom do diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia parece muito caloroso. Sejamos sinceros: isso não deterá Putin", escreveu Zelensky no X, pedindo a Washington que reforçasse suas sanções contra Moscou.

Sobre a "escalada da situação no Oriente Médio", em referência aos recentes ataques recíprocos entre Israel e Irã, o dirigente ucraniano disse esperar na sexta-feira "que a ajuda à Ucrânia não diminua por esse motivo".

Zelensky também garantiu que a ofensiva russa no oblast (região administrativa) de Sumy, no norte da Ucrânia, havia sido interrompida, embora a Rússia tenha afirmado ter tomado uma nova cidade no dia anterior.