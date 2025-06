Xi diz a Trump que é preciso 'corrigir o curso' das relações EUA-China

Por outro lado, o presidente chinês pediu a Trump que tratasse a questão de Taiwan "com cautela" para evitar um "conflito", de acordo com a mesma fonte.

Mas as disputas entre Pequim e Washington vão muito além do comércio.

As duas superpotências também estão em desacordo sobre o tratamento dado aos estudantes chineses matriculados em universidades americanas; o tráfico de fentanil, as relações com Taiwan, a alta tecnologia e as tensões no Mar do Sul da China.