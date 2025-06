WhatsApp nega compartilhar dados de usuários iranianos com Israel

O WhatsApp garantiu nesta quarta-feira (18) que não compartilha dados pessoais de usuários iranianos com o governo de Israel, após o Irã pedir para a população excluir o aplicativo por temores de espionagem, no sexto dia de conflito entre os dois países do Oriente Médio.

"Estamos preocupados que essas notícias falsas possam ser usadas como desculpa para bloquear nossos serviços, justamente em um momento em que as pessoas mais precisam", reagiu, em comunicado, um porta-voz do WhatsApp, que pertence ao grupo Meta.

"Todas as mensagens que você envia a seus familiares e amigos no WhatsApp são inteiramente criptografadas, o que significa que ninguém, além do remetente e do destinatário, tem acesso a essas mensagens, nem mesmo o WhatsApp", relembrou.