Wall Street ignora preocupações comerciais e fecha em alta

Às vezes, no mercado de ações, "as emoções prevalecem e a lógica desaparece", resumiu à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Além disso, a Bolsa de Valores de Nova York recuperou o fôlego depois que, nesta terça, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou um aumento inesperado nas ofertas de emprego em abril, maior do que no mês anterior.