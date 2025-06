Wall Street fecha no vermelho por conflito entre Israel e Irã

A bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta terça-feira (17), lastreada pela possibilidade de uma intervenção americana no conflito entre seu aliado, Israel, e o Irã, assim como por uma queda no consumo nos Estados Unidos em maio.

"Não se está indo na direção certa", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth, sobre as quedas desta terça-feira, após as altas nos mercados na segunda, diante da esperança de que o conflito estivesse contido.

Os mercados assimilaram, nesta terça-feira, dados econômicos dos Estados Unidos mais fracos que o esperado: as vendas no varejo caíram 0,9% em maio no país em relação a abril.

Dez dos 11 setores no S&P 500 recuaram, com exceção do de energia, que foi favorecido por preços mais altos do petróleo.