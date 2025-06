Wall Street fecha em alta apesar de conflito entre Irã e Israel

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (16), apesar da continuidade dos ataques entre Israel e Irã, enquanto os investidores demonstram sinais de tranquilidade diante da expectativa de que o conflito não se espalhe para o restante do Oriente Médio.

"Portanto, o mercado está ciente de que o conflito ainda pode se agravar", mas, por ora, evoluiu "em torno da ideia de que a situação não foi pior do que se temia", acrescentou.

Israel bombardeou nesta segunda-feira o edifício da televisão estatal iraniana, que teve sua transmissão brevemente interrompida em Teerã, onde explosões foram ouvidas em diversos setores, no quarto dia de um conflito sem precedentes entre os dois países inimigos.

"Houve certo alívio ao ver que não ocorreram ataques realmente significativos contra instalações de produção de petróleo do Irã", destacou Patrick O'Hare.

Essa conjuntura geopolítica será "sobreposta a diversas decisões de bancos centrais nesta semana, incluindo a decisão do comitê monetário do Federal Reserve (FOMC) na quarta-feira", alerta O'Hare.

Entre os destaques do dia, a Meta subiu 2,67%, chegando a US$ 700,54 por ação, após anunciar a futura introdução de novos espaços publicitários no WhatsApp, um marco importante para o aplicativo de mensagens, que até agora havia evitado amplamente a publicidade.