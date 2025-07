Wall Street fecha em alta animada pelo otimismo comercial

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (30), quebrando recordes pela segunda sessão consecutiva e com os investidores entusiasmados pelas negociações em andamento entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais.

"Os investidores estão otimistas porque tivemos um trimestre muito sólido, com razões para se sentir confiantes devido ao alívio das tensões comerciais [e] às preocupações relacionadas à inflação", comentou Sam Stovall, da CFRA, à AFP.

No entanto, o mercado americano de ações viveu muitas turbulências nesse período, com uma queda significativa em abril provocada pelas políticas protecionistas do presidente Donald Trump.