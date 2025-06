Von der Leyen: 'Israel tem o direito de se defender, mas preservação da estabilidade é vital'

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que conversou com o presidente israelense, Issac Herzog, sobre a escalada da situação no Oriente Médio e reiterou o direito de Israel de se defender e proteger seu povo.

"Ao mesmo tempo, a preservação da estabilidade regional é vital", ponderou ela, em postagem no X. "Peço a todas as partes que ajam com o máximo de moderação e trabalhem para diminuir a escalada da situação".