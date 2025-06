Visita a Paris consolida a reaproximação entre França e Brasil, diz Lula

O presidente brasileiro disse que "a França deveria ter orgulho de dizer que a (sua) maior fronteira com qualquer país do mundo é no território amazônico".

"É importante que o povo francês saiba que a maior fronteira da França com qualquer outro país não se dá na Europa, apesar de ser um país europeu, se dá na América do Sul, no Brasil. A França deveria ter orgulho de dizer que a maior fronteira com qualquer país do mundo é no território amazônico. A França deveria estar para a América do Sul como está para a Europa, porque a França também é sul-americana", declarou.