Vídeo mostra brasileira morta em vulcão antes de acidente

Vídeo dos últimos momentos de Juliana antes do acidente.

A brasileira Juliana Marins foi encontrada morta após despencar de um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani , na Indonésia.

Algumas horas antes da queda, já no local da trilha, Juliana aparece em um vídeo gravado por outra participante do trekking que realizavam no local.