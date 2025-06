Venezuela convoca eleições de prefeitos para 27 de julho

A Venezuela vai realizar as eleições para escolher os prefeitos de seus municípios no dia 27 de julho, anunciou a autoridade eleitoral nesta quarta-feira (4).

A eleição ocorrerá dois meses após as eleições regionais e parlamentares, nas quais o partido do presidente Nicolás Maduro foi vitorioso ao enfrentar uma disputa sem oposição, conquistando 23 das 24 governadorias e 253 dos 285 deputados.

Convocam-se as "eleições das prefeitas e dos prefeitos e das vereadoras e dos vereadores dos municípios dos estados da República Bolivariana da Venezuela para o dia 27 de julho de 2025", disse o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, ao ler um comunicado na televisão estatal.

A princípio, a Venezuela conta com 335 municípios, mas não está claro o total de prefeitos a ser eleito após a decisão das autoridades venezuelanas de incluir como mais um estado a região do Essequibo, um território em disputa com a Guiana. Amoroso também não especificou esse ponto.