Várias ONGs denunciam execução de jornalista na Arábia Saudita

O jornalista saudita Turki al Jasser foi executado no sábado (14) após a confirmação de sua sentença por um tribunal, segundo as autoridades.

A aplicação da pena de morte no seu caso "reflete de forma dramática os limites que as autoridades sauditas estão dispostas a cruzar para reprimir os dissidentes pacíficos", afirmou em um comunicado a ONG ALQST, com sede em Londres, em um comunicado publicado nesta segunda-feira (16).