Vaquinha para alpinista voluntário que resgatou corpo de Juliana Marins ultrapassa R$ 500 mil

O indonésio Agam liderou a equipe de resgate voluntário que tentou salvar Juliana Marins. Redes sociais / Reprodução

Uma vaquinha criada por brasileiros para ajudar o alpinista voluntário da Indonésia Agam e sua equipe ultrapassou os R$ 500 mil até o final da tarde desta sexta-feira (27). O grupo realizou de forma voluntária o resgate do corpo de Juliana Marins, brasileira de 26 anos, no Monte Rinjani, na Indonésia.

Agam comoveu o público com sua humildade e dedicação à missão, virando "herói" nas redes sociais. A campanha, organizada como forma de agradecimento, já reuniu mais de 28 mil doadores. O perfil do alpinista no Instagram chegou a 1,5 milhão de seguidores.

"Ele não conseguiu salvá-la com vida. Mas salvou o último pedaço de dignidade de uma história que estava terminando em silêncio. Por isso, esta vaquinha nasceu. Não porque ele pediu. Mas porque ele merece. E porque o povo brasileiro precisa agradecer", escreveram os organizadores que são do site Razões Para Acreditar.

A meta inicial era de R$ 100 mil, mas o valor foi atualizado para R$ 200 mil em cerca de uma hora. Ao passar de R$ 200 mil, a meta subiu para R$ 350 mil.

Todo o valor arrecadado será entregue a Agam, homem que dedica a maior parte do seu tempo a resgates voluntários em montanhas e à preservação da natureza. Ele já adiantou que pretende usar parte do dinheiro para dividir com os colegas que participaram da missão e para investir em projetos de reflorestamento na região.

Durante uma live feita na quarta-feira (25), a tradutora Sinta Stepani contou que repassou os pedidos de brasileiros interessados em enviar ajuda financeira à equipe. Inicialmente, Agam recusou, dizendo acreditar que “Deus o recompensaria”.

No entanto, diante da mobilização, aceitou as doações com o compromisso de dividi-las com a equipe e aplicá-las em ações ambientais, como o plantio de mudas e a preservação da natureza.

A dedicação dos voluntários

Segundo os organizadores, enquanto as autoridades pausaram o resgate, Agam decidiu agir. Ele reuniu sete voluntários e utilizou os poucos equipamentos disponíveis — mesmo sem estrutura ideal.

Para participar do resgate, Agam precisou viajar de avião até a ilha onde fica o vulcão. A passagem, os mantimentos e os equipamentos utilizados foram custeados pelos próprios voluntários, que conhecem bem a região e costumam atuar nesse tipo de situação.

O grupo desceu mais de 500 metros em área de risco e passou a noite ao lado do corpo de Juliana, presos por cordas e com pouca comida, para garantir que ela não caísse ainda mais no penhasco.

“Na hora que eu desci, sabia que talvez não tivesse volta. Mas ela não podia ficar lá sozinha”, contou Agam.

"Depois de garantir que a vítima havia morrido, nossa equipe combinada de voluntários a protegeu e passou a noite em um penhasco vertical íngreme com condições rochosas instáveis ​​a 3 metros da vítima, enquanto esperava outra equipe para retirá-la de cima", escreveu Agam em uma publicação que mostra vídeo do momento.

No dia seguinte, após o resgate, ele pediu desculpas ao Brasil:

“Sinto muito por não ter conseguido trazê-la com vida. Eu fiz tudo o que pude.”

Agradecimentos

No texto de divulgação da vaquinha, os organizadores encerram com uma mensagem de agradecimento: “Essa vaquinha é um abraço do Brasil inteiro para um homem que fez o impossível — só para que uma família pudesse se despedir da filha. Agam é um montanhista da Indonésia, humilde, simples, com poucos recursos. Mas com algo que nenhuma corda de resgate no mundo consegue medir: coragem e compaixão.”

A família de Juliana respondeu com gratidão: “Foi graças à dedicação e à experiência de vocês que pudemos nos despedir da nossa filha. Embora o desfecho já estivesse além do nosso alcance, levamos no coração a sensação de que, se tivessem conseguido chegar antes, talvez o destino fosse outro.”

No site de doações, os doadores deixaram mensagens de agradecimento e admiração: “Você nos trouxe esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo. Um gesto grandioso. Agam merece muito mais”, escreveu uma brasileira.

“Agam, com sua humildade, simplicidade, poucos recursos e enorme compaixão, você foi nosso herói. Isso é o mínimo que conseguimos te retribuir”, disse outro comentário.

