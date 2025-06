'Vamos voltar', promete Cristina Kirchner na Argentina

"Queridos argentinos e argentinas, vamos voltar e, além disso, vamos voltar com mais sabedoria, com mais união, com mais força", disse a ex-presidente de centro-esquerda (2007-2015), que cumpre desde ontem uma pena de seis anos de prisão domiciliar por corrupção.

A ex-presidente criticou o governo do presidente ultraliberal Javier Milei, e declarou: "Há algo que todos e todas têm que entender: podem me prender, mas não vão poder prender todo o povo argentino. Não somos nós que estamos assustados, são eles. É o momento de mostrar que vamos defender a democracia com as mesmas ferramentas com que a construímos, sem violência, mas com coragem."