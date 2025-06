"Vamos lutar por justiça": família de Juliana Marins alega negligência

Juliana Marins foi encontrada sem vida em vulcão na Indonésia após cair de trilha. Instagram / Reprodução

A família de Juliana Marins, que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, manifestou-se nesta quarta-feira (25), quando o corpo da jovem foi resgatado. Em publicação nas redes sociais, os parentes afirmaram que a publicitária foi vítima de uma "grande negligência por parte da equipe de resgate".

O acidente aconteceu na sexta-feira (20) e na terça-feira (24), quando socorristas finalmente chegaram ao local onde a brasileira estava, foi constatada a morte. O corpo estava a 600 metros do ponto de onde ela caiu. Ela ficou quase quatro dias à espera de ajuda.

"Se a equipe tivesse chegado até ela dentro de um prazo estimado de 7h, Juliana ainda estaria viva", afirma a família no perfil do Instagram criado para compartilhar informações sobre o caso. "Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece".

Segundo relatos de testemunhas, a brasileira foi deixada para trás pelo guia que havia contratado para realizar a caminhada. Ele seguiu com o grupo e ela ficou sozinha. Juliana caiu e o desaparecimento foi notado somente horas depois.

O que diz o governo da Indonésia

Responsável pelo Parque Nacional do Monte Rinjani, o governo da Indonésia justifica a demora dizendo que "a evacuação envolveu a colaboração entre diversas agências e voluntários, trabalhando em terreno extremo, com clima imprevisível". Diversas vezes, o trabalho precisou ser interrompido por conta do mau tempo.

"O Ministério Florestal da República da Indonésia expressa profundo pesar pelo falecimento de Juliana De Souza Pereira Marins, uma alpinista originária do Brasil que morreu em uma trilha do Parque Nacional do Monte Rinjani. Oferecemos nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas da vítima. Que sejam dados força e perseverança para enfrentar esta tragédia", disseram as autoridades em nota.

Críticas ao trabalho de resgate

A forma como as autoridades da Indonésia trataram o caso foi criticada pela família desde o começo do processo. As buscas foram iniciadas anteriormente, mas interrompidas devido às condições climáticas. A família afirmou que o comportamento do tempo é padrão nesta época do ano: "Eles têm ciência disso e não agilizam o processo de resgate! Lento, sem planejamento, competência e estrutura!"

Mesmo com as buscas oficiais suspensas por conta das condições climáticas, um grupo de alpinistas voluntários entrou em contato com a família e decidiu agir por conta própria. Eles se organizaram e partiram em direção ao local onde estimavam que Juliana estivesse. A expectativa era alcançar o ponto na terça-feira — quando, de fato, localizaram a brasileira já sem vida.

Resgate do corpo

A remoção do corpo de Juliana foi feito nesta quarta-feira. O processo começou às 6h (horário local) com a preparação de todos os equipamentos para a evacuação. O corpo estava a 600 metros do ponto de onde ela caiu e foi içado.

Às 13h51min, toda a equipe de resgate e o corpo da jovem estavam no topo do penhasco, no local de ancoragem, e às 15h50min, alcançaram Pelawangan, um dos principais pontos de referência da trilha do Monte Rinjani. Em seguida, eles desceram em direção a Sembalun.

O corpo de Juliana chegou às 20h40min ao Resort Sembalun e foi levado ao Hospital Bhayangkara Polda NTB, onde serão feitos exames periciais antes que seja liberado para o translado de volta ao Brasil.

Quem era Juliana Marins

Juliana Marins, 26 anos, era natural de Niterói (RJ) e formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, ela costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Juliana havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro. Em quatro meses de viagem, antes de chegar à Indonésia, a jovem visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã.