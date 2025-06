"Vai ser hoje, Juliana! Falta pouco!", diz família ao anunciar retomada das buscas por brasileira que caiu em vulcão na Indonésia 

As equipes que tentam resgatar a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, retomaram os trabalhos na noite desta segunda-feira (23) e manhã na Indonésia (6h no horário local).

Segundo a publicação, também é estudada a hipótese de usar um helicóptero para o resgate. A previsão é de que as equipes cheguem ao local onde Juliana está (cerca de 500 metros abaixo) por volta das 11h ou 12h no horário local.

O que aconteceu

A publicitária brasileira Juliana Marins , 26 anos, caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani , na Indonésia, no último sábado (22). Dois dias depois do acidente, ainda não há confirmação sobre o salvamento dela.

A jovem teria sido avistada por um drone a mais de 500 metros de profundidade no penhasco, e imóvel. As informações foram divulgadas pelo perfil do Parque Nacional do Monte Rinjani, nas redes sociais.