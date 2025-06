US Steel e Nippon Steel firmam acordo de segurança nacional com governo dos EUA

O governo de Donald Trump chegou a um acordo com a Nippon Steel para resolver as preocupações de segurança nacional na parceria entre a empresa japonesa e a U.S. Steel.

Os EUA apresentaram uma proposta de acordo de segurança nacional às empresas na sexta-feira, alterando a ação do ex-presidente Joe Biden para bloquear o negócio, de acordo com uma ordem executiva publicada hoje pela Casa Branca.

A ordem libera a venda da U.S. Steel, desde que as empresas cumpram os termos do governo, também conhecidos como acordo de mitigação e comuns em análises do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA.