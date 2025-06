Encontrada uma das duas caixas-pretas do avião que caiu na Índia

Aeronave caiu sobre o refeitório da universidade B.J. Medical College and Civil Hospital. HANDOUT / CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORC

As equipes de aviação encontraram uma das duas caixas-pretas do Boeing 787 da Air India que caiu na quinta-feira (12), logo após decolar do Aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino a Londres, informou uma autoridade policial nesta sexta-feira (13).

— Equipes da direção de aviação civil da Índia recuperaram uma caixa-preta no local da catástrofe — disse a autoridade à AFP sob condição de anonimato.

Nesta sexta-feira, socorristas com cães farejadores vasculharam o local da tragédia, que matou 265 pessoas, incluindo vítimas em solo em uma área residencial.

Um homem a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner, que transportava 242 passageiros, sobreviveu ao acidente, no qual a cauda da aeronave ficou presa no segundo andar de um alojamento para a equipe médica de um hospital próximo.

O acidente

A aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Mais de 240 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad" às 13h39min no horário local (5h09min de Brasília), informou a a autoridade de aviação civil indiana em um comunicado. A agência destacou que queda aconteceu "fora do perímetro do aeroporto".

Estavam na aeronave 230 passageiros, os dois pilotos e 10 integrantes da tripulação.

Não há brasileiros entre as vítimas. De acordo com a companhia Air India, dos ocupantes do avião 169 são indianos, 53 são britânicos, um é canadense e sete são portugueses.

Entre os passageiros estava um ex-ministro indiano da região de Gujarat estava na aeronave, segundo o jornal local India Today.