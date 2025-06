Um homem foi condenado no Reino Unido a uma multa por queimar um Alcorão

Hamit Coskun, de 50 anos, de nacionalidade turca, foi declarado culpado de perturbação da ordem pública com a circunstância agravante de incitação ao ódio religioso.

Em 13 de fevereiro, este homem, residente de Midlands (centro da Inglaterra), se aproximou do consulado da Turquia, em Londres, onde queimou um exemplar do Alcorão, enquanto gritava "Fuck islam" e "o islã é a religião do terrorismo".