UE e Canadá fortalecem laços e fecham parceria de segurança e defesa

A União Europeia (UE) e o Canadá concordaram, nesta segunda-feira, 23, com uma Parceria de Segurança e Defesa, bem como no fortalecimento dos laços existentes, após um summit entre o bloco e o país. Em uma declaração conjunta, é mencionado que os lados estão unidos no objetivo de "forjar uma nova parceria ambiciosa e abrangente que responda às necessidades de hoje e evolua para enfrentar os desafios e oportunidades do futuro".

"Isso marca o início de um esforço de longo prazo que nos ajudará a promover prosperidade compartilhada, valores democráticos, paz e segurança", acrescenta a nota, ao pontuar que a UE e o Canadá buscarão interesses comuns, enquanto continuam a promover e aprofundar o relacionamento de comércio e investimento. "Estaremos juntos ainda mais firmemente em apoio à paz, estabilidade e prosperidade no mundo, incluindo na Ucrânia, no Oriente Médio e na região do Indo-Pacífico".

Nesse sentido, é anunciado o aumento da pressão sobre a Rússia, por meio de mais sanções e garantindo que os ativos soberanos russos permaneçam imobilizados até que Moscou cesse o conflito contra a Ucrânia "e a compense pelos danos causados por esta guerra".

A declaração reitera que a UE e o Canadá continuarão a cooperar estreitamente na promoção da paz e segurança internacionais e que estão "determinados a continuar trabalhando juntos para responder aos crescentes desafios à ordem econômica e comercial internacional". "Reiteramos nosso compromisso mútuo com o comércio sustentável, justo e aberto. Isso é essencial para manter a estabilidade econômica global e salvaguardar a resiliência de nossa cadeia de suprimentos", afirma.