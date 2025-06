UE busca tirar EAU e Panamá de lista de países com falhas em combate à lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia atualizou ontem sua lista de países de alto risco que apresentam deficiências estratégicas em seus regimes nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda e Emirados Árabes Unidos foram retirados da lista, enquanto Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quênia, Laos, Líbano, Mônaco, Namíbia, Nepal e Venezuela foram adicionados.

Segundo a Comissão Europeia, a decisão considerou cuidadosamente as preocupações expressas em relação à sua proposta anterior e realizou uma avaliação técnica completa, com base em critérios específicos e uma metodologia bem definida, incorporando informações, diálogos bilaterais e visitas in loco às nações em questão.