Ucrânia/Zelensky: alta do petróleo após ataques de Israel favorecerá a Rússia

Falando a jornalistas em Kiev, Zelensky afirmou que o aumento dos preços do petróleo ameaça a posição da Ucrânia no campo de batalha, especialmente porque os aliados ocidentais não aplicaram limites de preço eficazes às exportações de petróleo da Rússia.

"Os ataques levaram a um aumento acentuado no preço do petróleo, o que é negativo para nós", disse Zelensky. "Os russos estão se fortalecendo devido a uma maior renda com as exportações de petróleo", acrescentou.