Ucrânia/Zelensky: 20 dos corpos de soldados enviados pela Rússia eram russos, não ucranianos

Ainda na sequência de publicações no X, Zelensky publicou o lançamento do programa "Build with Ukraine", indicando que, durante o verão, acordos devem ser assinados para começar a exportar tecnologias de defesa ucranianas, "abrindo linhas de produção em países parceiros". Segundo ele, as armas serão tanto para os parceiro quanto para os ucranianos. "Estamos falando de drones, mísseis e, potencialmente, artilharia", prosseguiu.