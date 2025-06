Ucrânia e Rússia iniciam nova troca de prisioneiros de guerra

A troca foi acordada na segunda rodada de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, realizada na cidade turca de Istambul em 2 de junho. Durante a reunião, ambas as partes concordaram em libertar todos os prisioneiros gravemente feridos, doentes e com menos de 25 anos.

As negociações de paz, no entanto, estão paralisadas.

"Um primeiro grupo de militares russos com menos de 25 anos foi repatriado do território sob o controle do regime de Kiev. Em troca, o mesmo número de militares do exército ucraniano foi transferido", anunciou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.