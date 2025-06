Ucrânia e Rússia fazem nova troca de prisioneiros de guerra

Rússia e Ucrânia anunciaram, nesta quinta-feira (12), uma nova troca de prisioneiros de guerra, o único progresso nas negociações entre as partes após várias noites de ataques russos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que espera falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cúpula do G7, no Canadá, para pedir novas sanções à Rússia.