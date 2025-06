Ucrânia diz que analisará proposta de paz da Rússia e pede novas conversas para o fim de junho

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, afirmou que o país analisará os documentos providenciados pela Rússia antes de comentar sobre seus detalhes, em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 2, ao lado do ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, após o término da segunda rodada de negociações.

Segundo o Baha Breaking News, Tykhyi disse que os russos recusaram propostas por cessar-fogo incondicional, algo que a Ucrânia considera "base para qualquer diplomacia", mas que houve avanço nas conversas para agendar um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e entre o ucraniano, Volodymir Zelenski. "Putin precisa estar presente" para as conversas de paz, pontuou.

De acordo com o The Guardian, Umerov acredita que os assuntos principais só poderão ser resolvidos nos níveis de liderança, em uma conversa que também deveria envolver outras autoridades, como o presidente dos EUA, Donald Trump. A Ucrânia propôs uma terceira rodada de negociações antes do fim de junho, entre os dias 20 a 30. Tykhyi enfatizou que "se Putin quiser encontrar Zelenski amanhã (terça, 3), ele estará pronto para encontrá-lo".