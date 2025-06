Ucrânia confirma nova negociação por cessar-fogo com a Rússia

Ucrânia e Rússia vão retomar as negociações por um acordo de cessar-fogo a partir desta segunda-feira (2). Volodimir Zelensky confirmou que uma delegação ucraniana vai estar em Istambul, na Turquia, para uma nova rodada de negociações diretas de paz com os russos.

"Estamos fazendo tudo para proteger nossa independência, nosso Estado e nosso povo", disse Zelensky em um comunicado compartilhado em seu canal no Telegram, neste domingo (1º), quando também anunciou que o ministro da Defesa, Rustem Umerov, liderará a delegação ucraniana na missão.

As autoridades ucranianas já haviam solicitado ao Kremlin que fornecesse um memorando prometido definindo sua posição sobre o fim da guerra de mais de três anos antes da reunião. Moscou havia dito que compartilharia o memorando durante as negociações.

As prioridades da Ucrânia são obter "um cessar-fogo completo e incondicional", bem como o "retorno dos prisioneiros e das crianças ucranianas que Kiev acusa Moscou de sequestrar", acrescentou.

Zelesnky também reforçou o desejo de um encontro pessoal com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Na segunda quinzena de maio, os países realizaram a primeira rodada de negociações , mas não chegaram a um acordo de paz, embora tenham efetuado a troca de 800 prisioneiros.

Ataque russo

Mais cedo neste domingo, o Exército da Ucrânia disse que pelo menos 12 membros do serviço ucraniano foram mortos e mais de 60 ficaram feridos em um ataque de mísseis russos em uma unidade de treinamento militar. Uma comissão investigativa foi criada para descobrir as circunstâncias do ataque.