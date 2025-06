Ucrânia recupera mais 1.245 corpos de soldados e conclui acordo com a Rússia

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (16) que recebeu da Rússia os corpos de 1.245 soldados mortos na guerra entre os dois países. Esta é a última etapa do acordo firmado em Istambul, na Turquia, durante as negociações por paz, que estabeleceu a troca mútua de 6 mil corpos de soldados de ambas as nacionalidades.