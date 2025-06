TV estatal do Irã é atacada e âncora abandona a transmissão ao vivo

A apresentadora, que criticava Israel no momento, deixou o local segundos antes da interrupção do sinal, segundo veículos iranianos. Ela voltou a falar na programação após a emissora retomar a transmissão. A estatal também divulgou imagens que mostram o prédio em chamas.

Alvos em Teerã

Pouco antes do ataque, o exército israelense emitiu um alerta para a evacuação da região onde está localizada a sede desses veículos de comunicação, no nordeste de Teerã.

"Nas próximas horas, as forças armadas israelenses irão operar no setor (...) para atacar infraestruturas militares pertencentes ao regime iraniano", escreveu o coronel Avichay Adraee, porta-voz do exército. "Cidadãos de Teerã, para a sua segurança, por favor evacuem esta área do terceiro distrito".