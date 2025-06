Turquia inicia investigação de morte de influenciadora brasileira em procedimento estético

As autoridades turcas anunciaram a abertura de uma investigação para determinar as circunstâncias da morte de uma influenciadora brasileira durante um procedimento de lipoaspiração na semana passada em Istambul.

Ele afirmou que a artista Ana Bárbara Buhr Buldrini ("Ana B"), conhecida por suas publicações nas redes sociais, morreu no domingo em uma clínica particular em Istambul "como resultado de complicações graves que surgiram durante a fase de despertar" pós-anestesia.

Em um comunicado, a clínica afirmou que a morte foi causada por uma arritmia cardíaca durante o despertar da paciente, sem responder às acusações do marido.

De acordo com a imprensa turca, o procedimento estético, que consistiu em sugar parte da massa gorda da paciente, foi parte de uma parceria entre a clínica e a influenciadora que tem 796.000 seguidores no Instagram, onde aparece com o nome de "anabmusic".